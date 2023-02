Handwerkstradition und moderne Vielfalt

Werbung

Die Bäckerei Sischka ist die älteste Bäckerei in Waidhofen/Thaya und wird bereits in der dritten Generation als Familienbetrieb geführt.

Die Vitrine ist immer mit einer großen Auswahl an frisch zubereiteten Mehlspeisen und Kuchen gut befüllt. Foto: Sischka

Im modernen Geschäft gibt es eine große Auswahl an Mehlspeisen und Kuchen, sowie viele Kaffeespezialitäten und Teevariationen. Genießen Sie diese Vielfalt an frischen Produkten in der familienfreundlich geführten Cafebar.

Das Lokal bietet Platz für bis zu 60 Personen in unterschiedlichen Sitzbereichen, ein behindertengerechtes WC, einen ruhigen, kinderfreundlichen Gastgarten und kostenloses WLAN.

Die verschiedenen Cafebar-Spezialitäten können Sie in der gemütlichen Lounge Bücherecke mit Ihren Freunden genießen. Foto: Sischka

Gerne können Sie aber auch unsere Spezialitäten zuhause genießen. Neben unseren frisch gebackenen Gebäck, der großen Auswahl an Kuchen bekommen Sie auch Kleinigkeiten für den kleinen oder großen Hunger zum Mitnehmen. Wir bereiten Ihnen gerne Snacks mit Ihrem Lieblingsgebäck frisch zu. Weites gibt es noch Pizzaschnitten, Speckstangerl, Schnitzelsemmel usw. Dazu noch ein kleiner Salat runden das Angebot ab.

Die Ferienwohnung im Stadtzentrum bietet Platz für bis zu sechs Personen und ist idealer Ausgangspunkt für Ihren Waldviertel-Urlaub. Foto: Sischka

Ferienwohnung im Zentrum Waidhofens

Im Zuge des Zubaus 2019 wurde nun auch eine moderne Ferienwohnung im Zentrum Waidhofens errichtet. Die Wohnfläche beträgt hier 92 m² und es können bis zu sechs Personen übernachten (Zimmer mit Doppelbett, Zimmer mit zwei Einzelbetten, Schlafcouch, Bad und Wohnküche).

So können Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück mit hausgemachten Gebäck, frisch aus der Backstube starten. Danach können Sie in die vielen Wander- und Radwege, die durch Waidhofen führen, starten. Waidhofen liegt ja direkt an der Radroute "Thayarunde".