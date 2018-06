Kinovergnügen mit Mittelalter-Flair.

Do 19. 7. Die Sch’tis in Paris

Fr 20. 7. Deadpool 2

Sa 21. 7. Shape of Water

So 22. 7. Arthur & Claire

Do 26. 7. Die kleine Hexe - unser Kinderfilm!

Fr 27. 7. Black Panther

Sa 28. 7. Die dunkelste Stunde

So 29. 7. Das Leben ist ein Fest

Do 2. 8. Die letzte Party deines Lebens

Fr 3. 8. Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele

Sa 4. 8. Comedian Harmonists

So 5. 8. Mathias – Kurzfilm mit Michael Edlinger anschließend Loving Vincent

Do 9. 8. Die göttliche Ordnung

Fr 10. 8. Baumschlager

Sa 11. 8. Greatest Showman

So 12. 8. Das Leuchten der Erinnerung

Fr 17. 8. Mamma Mia 2! Here we go again

Beginn jeweils um 21 Uhr

Wiese beim Kanzlerturm

Programm – Karten – Reservierung: 02984/3400

www.mondscheinkino.eggenburg.at