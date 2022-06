Sommerabende zum Genießen

Werbung

Das Mondscheinkino in Eggenburg geht bereits in die 26. Saison. Die Stadtmauerbei der Kanzlerturmwiese bildet dazu das traumhafte Ambiente für unvergessliche Kinoabende. Ab Mi, 20. Juli bis Mo, 15. August heißt es jeden Donnerstag bis Sonntag ab 21.00 Uhr: „Film ab“!

Das Open-Air Kino startet am 20. Juli mit „Little Green Bag“ in die erste Woche. Zu sehen sind unter anderem „Der Rotzbub“, „Die Schule der magischen Tiere“ und der neue Landkrimi aus dem Waldviertel „Der Schutzengel“, sowie der Oscar prämierte Film „Der Rausch“. „West Side Story“ und die „Gangster Gang“ stehen ebenfalls auf dem Programm. Eine perfekte Mischung aus Mainstream und Geheimtipps, Komödien und Gefühlskino, Blockbuster und Filmkunstjuwelen! Mit Schmankerl aus der heimischen Gastronomie und Popcorn sind Sie gerüstet für einen perfekten Kinoabend. Die Sommerevents beginnen bereits mit „Music-Night - back in Town“ mit Livemusik und der ersten Veranstaltung dieser Reihe am Montag, 20. Juni 2022.

Foto: M. Himmel

Wir wünschen uns wunderschöne Sommerabende und freuen uns auf laue Musik- und Kinoabende.

NEU ab Juli 2022: Eine geheimnisvolle Rätseltour durch Eggenburg für Kinder - „Kilian der Steinmetzgeselle“ nimmt die gesamte Familie mit auf ein spannendes Abenteuer.