SommerZeit in Eggenburg!

Gaukler, Ritter und Akrobaten sind am 9. und 10. September 2023 wieder in der historischen Stadt Eggenburg zu Gast. Das Rad der Zeit wird zurückgedreht und das Publikum in die Welt des Mittelalters versetzt. Über 200 Künstler bezaubern das Publikum, an über 150 Marktständen kann man altes Handwerk bestaunen oder sich an kulinarischen Köstlichkeiten laben. Dieses Jahr dreht sich alles um die Wissenschaft im Mittelalter.

Die Gäste finden ihre Freude bei über 150 Programmpunkten von mittelalterlicher Musik, historischem Handwerk, spannenden Vorträgen und Straßenkunst vom Gaukler bis zum Schaukampf. Liebevoll werden moderne Verkehrszeichen hinter Wappentafeln, Holzverschlägen oder Strohdekorationen versteckt, um das Fest innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern von Eggenburg so stimmig wie möglich zu gestalten.

Foto: Martin Sommer

Das Programm 2023: Wissenschaft im Mittelalter

Eggenburg taucht dieses Jahr in die spannende Welt der Wissenschaft im Mittelalter ein. Alchemisten, die Gold aus Blei herstellen wollen, streifen ebenso durch die Stadt wie Mediziner, die den Krankheiten mittels Urinschau und Aderlass beikommen wollen. Beim Science Slam werden Wissenschaftler ihre aktuellen Forschungen zum Thema Mittelalter kurz und eingängig präsentieren.

Die Höhepunkte

Die Publikumsrenner der letzten Jahre werden auch dieses Jahr wieder stattfinden: Edle Recken kämpfen beim Ritterturnier zu Pferde um die Gunst des Publikums. Ausdauerstarke Gruppen kämpfen wieder im Bruchenball – einer Mischung aus Ringkampf und Fußball – um den Eggenburger Bruchenball-Pokal. Einer der Höhepunkte wird wie jedes Jahr die Feuershow auf der Kanzlerwiese am Samstagabend sein.