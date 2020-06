Das traumhafte Ambiente bei der Stadtmauer bildet die Kulisse für romantische Kinoabende im Mondschein.

Das beliebte Mondscheinkino startet am 30. Juli, bis 23. August heißt es an 18 Abenden (mit zwei Zusatzterminen am 5.8. und 12.8.) von Donnerstag bis Sonntag ab 21 Uhr: Film ab! Hier werden die besten Filme und Blockbuster präsentiert. Zu sehen sind unter anderem „Joker“ und „Parasite“. Highlights für die Jüngsten: „Der König der Löwen“, „Die Eiskönigin 2“ und „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“.

M. Sommer

Eggenburg ist eine Stadt zum Wohlfühlen und Verweilen: Besuchen Sie unsere Museen und spazieren Sie entlang der mächtigen Stadtmauer und über den historischen Hauptplatz. Lassen Sie sich von bester Gastronomie und Heurigen mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen. In und um Eggenburg kann man auf gut beschilderten Rad- und Wanderwegen, die von Wald und Wein geprägte Landschaft so richtig genießen. Erstklassige Zimmer bei freundlichen Gastgebern sowie ein Wohnmobilstellplatz ermöglichen einen unvergesslichen Aufenthalt in Eggenburg.

Tipp: Picknickkörbe – ob im Kino oder bei einem Ausflug an die Stadtmauer – jetzt buchbar!