Stausee Ottenstein: vielfältiges Naturjuwel.

Der vor rund 70 Jahren angelegte 4,5 km2 große Stausee ist inzwischen zu einem der beliebtesten Erholungsgebiete des Walviertels geworden. Mit seinen verzweigten Seearmen erinnert er an Fjorde in Skandinavien. Für Schwimmer ist der Ottensteiner Stausee sowieso ein Paradies: Spazieren Sie entlang der zahlreichen Wander- oder Radwege, erkunden Sie die einmalige Landschaft und erfrischen Sie sich in einer der zahllosen (meist einsamen) Buchten. Die auf einer kleinen Insel gelegene Ruine Lichtenfels ist ebenfalls eine Entdeckung wert.

EVN

Wer es etwas abenteuerlustiger mag, mietet sich beim Bootsverleih (in der Nähe des Seerestaurants Ottenstein) ein Elektro-, Tret- oder Ruderboot und erkundet vom Wasser aus die vom Ufer nur schwer erreichbaren Badeplätzchen. Größere (und beliebte) Liegeplätze sind übrigens die Fürnkranzmühle oder der mit seinem sandigen Ufer begeisternde Deckerspitz (beide Badeplätze sind von Mitterreith aus zugänglich!).

Tipp: Die Surf- und Segelschule Ottenstein bietet sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen sportliche Erlebnisse. Fischer können beim Forstamt Ottenstein eine Fischerlizenz erwerben!

Stausee Ottenstein, 3532 Peygarten-Ottenstein

Eintritt: frei

EVN Ladestation: 3532 Peygarten-Ottenstein 215