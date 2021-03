Der Luftkurort Gars am Kamp hat sich über Jahrhunderte den Ruf aufgebaut, dass hier die Uhren anders ticken. Durch seine Einzigartigkeit war und ist es „die Perle am Kamp“ und ein Treffpunkt der Kreativen. So wandern sie aus den lauten Städten hier heraus, um neben dem fließenden Wasser, in der unberührten Natur und in dem Jahrtausende alten Kulturraum ihre Schaffenskraft zu nutzen. Und die Garser selbst? Sie wissen auch den Anblick zu genießen. In dieser Atmosphäre sind in Gars schon viele Besonderheiten gewachsen. Nebenstehend finden Sie nur einen kleinen Auszug aus all den Angeboten, die Gars zu bieten hat.

Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website www.gars.at. Auch telefonisch sind wir gerne für Sie da: 02985/2100-100.