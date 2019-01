Der Luftkurort Gars am Kamp hat sich über Jahrhunderte den Ruf aufgebaut, dass hier die Uhren anders ticken. Durch seine Einzigartigkeit war und ist es „die Perle am Kamp“ und Treffpunkt der Kreativen.

Reinhard Podolsky

So wandern sie aus den lauten Städten hier heraus, um neben dem fließenden Wasser, in der unberührten Natur und in dem Jahrtausende alten Kulturraum ihre Schaffenskraft zu nutzen. Und die Garser selbst? Sie wissen auch den Augenblick zu genießen. In dieser Atmosphäre sind in Gars schon viele Besonderheiten gewachsen. Nebenstehend finden Sie nur einen kleinen Auszug aus all den Angeboten, die Gars zu bieten hat. Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website www.gars.at oder schreiben Sie uns eine E-Mail info@gars.at. Auch telefonisch sind wir gerne für Sie da: 02985/2100-100.

Termine 2019

Winter:

Kunsteislaufplatz mit Eisstockschützen: November bis Ende Februar, www.eislaufplatz-gars.at

Christkindlmarkt: 7. & 8. 2019 Dezember

Winterzauber bei den Garser Wirten: 9. Jänner bis 20. März

Sommer:

Sommerreigen mit Livemusik: jeden Mittwoch Juli - August

Garser Kirtag: 5. bis 7. Juli

Oper Burg Gars, „Fidelio“, Beethovens einzige Oper: 18. Juli bis 10. August

Sport- und Erlebnisbad: Mai bis September, www.gars.at

Feuerwehrmuseum: Juni bis September, www.feuerwehrmuseum.gars.at

Wanderwege, Mountainbikestrecken, Kajakfahren, Beachvolleyball, Reiten, Segway Tours. Info: www.gars.at

Ganzjährig:

Viktualienmarkt: Februar bis Dezember, Samstagvormittag

Kids space: Kindererlebniswelt/Indoor-Spielplatz: www.working-space.at/kidsspace

Tennis: indoor & outdoor: www.garser-tennisklub.at

Zeitbrückemuseum: April bis Dezember: www.zeitbruecke.at