Menschlich miteinander verbunden

Im Herzen von Europa gelegen ist Gmünd das wirtschaftliche, kulturelle und touristische Zentrum des oberen Waldviertels. Eine einzigartige Kombination aus der Ruhe des „Landlebens“ und den Vorzügen eines lebendigen Stadtzentrums. Egal ob man sich dem Zauber der Natur hingeben oder in Geschichte und Kultur eintauchen möchte. Ob man sportliche Grenzen überwinden oder einfach nur gemütlich relaxen will. Gmünd ist so vielfältig wie seine Besucher und voller Möglichkeiten.

14 Tiere befinden sich auf den Weiden nahe der Mündung von Braunau und Lainsitz entlang des Weges von Wasserfeld zur Latschenhütte und zur Blockheide. Foto: Stadtgemeinde Gmünd

Sich dem Zauber der Natur hingeben...

Umgeben von einzigartiger Landschaft, geprägt vom rau-charmanten Waldviertler Klima, bietet Gmünd viel zu entdecken. Gemütlich zu Fuß, im flotten Wandertempo, mit dem Rad oder Mountainbike. Die mystischen Felsformationen in der Blockheide bestaunen, Sandgruben und Steinbrüche erleben, die Spiegelung des Himmels in einem der vielen Gmünder Teiche betrachten oder der Lainsitz beim Plätschern zuhören – die Natur in und rund um Gmünd lädt dich ein, durchzuatmen und zu genießen

Foto: Stadtgemeinde Gmünd

Mit der Geschichte verbunden...

Im Jahre 1200 von den Kuenringern gegründet war Gmünd lange eine beschauliche Kleinstadt. Zu einem bedeutsamen Punkt der europäischen Geschichte entwickelte sich Gmünd 1871 mit der Eröffnung der Franz-Josefs-Bahn. In der Zeit des ersten Weltkriegs wurde Gmünd aufgrund der Verkehrsanbindung als Standort für eines der größten Flüchtlingslager der k.u.k. Monarchie ausgewählt. Im Rahmen der Friedensverhandlungen von St. Germain wurde der Bahnhof und 13 Gemeinden des Gmünder Bezirks wurden an die Tschechoslowakei an gegliedert.

Als im November 1989 der Eiserne Vorhang fällt, stehen sich die einst vereinten Regionen Gmünd und České Velenice nach Jahrzehnten der Trennung wieder gegenüber. Die Europäische Idee der Verbindung lebt in Gmünd und České Velenice – die Freude über die neuen Möglichkeiten der Verbindung ist groß.

Auspowern & Auftanken

Jeder Mensch entspannt auf seine eigene Weise: egal ob man es ganz ruhig angehen oder man sich mit voller Kraft auspowern möchte – Gmünd bietet die ideale Atmosphäre für eine Auszeit vom Alltag. Gmünd bezaubert mit unberührter Natur und inspiriert mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten: ob Meeresluft schnuppern in der Sole-Felsen-Welt, Abkühlung im Strandbad, sportliche Grenzen überwinden, eine Fahrt auf der Waldviertelbahn erleben oder ganz entspannt den Wald genießen.

Foto: Nadja Meister

In Gmünd weiß man, den Moment zu genießen.

Nichts öffnet die Sinne mehr für den Zauber des Augenblicks, als richtig gutes Essen & Trinken. Die Zutaten für unvergessliche Genussmomente sind in Gmünd genauso einfach wie besonders: Hochwertige, saisonale Zutaten aus