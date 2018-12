Unser familiäres Apartment liegt in Groß-Siegharts direkt am Radweg Thayarunde. Innerhalb fünf Gehminuten befinden Sie sich im Ortszentrum. Neben vier Zimmer gibt es eine vollwertig ausgestattete Küche, im Badezimmer befindet sich eine Waschmaschine. Internet steht für Sie per W-Lan zur Verfügung.

zVg

Matthias R. Wurth

Tel.: 0664/4031351

matthias@wurth.org

apartment.wurth.org