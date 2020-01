Jung, frech, etwas verrückt, aber mit Stil - so präsentiert sich das Wirtshaus der Familie Buchinger in Harmannsdorf, unweit der Amethyst-Welt Maissau. Die mehrfach ausgezeichnete Küche ist kreativ und bodenständig auf hohem Niveau. Nur frische Produkte kommen in diesem sympathischen Wirtshaus auf den Tisch.

Sie werden auf jeden Fall den Unterschied schmecken!

Mo & Di Ruhetage

www.gasthofbuchinger.at