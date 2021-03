Eingebettet in die malerische Landschaft des nördlichen Waldviertels liegt die Käsemacherwelt in Heidenreichstein. In der Schaumanufaktur erleben die Besucher hautnah die Schnitt- und Frischkäseproduktion von DIE KÄSEMACHER und erfahren Wissenswertes über das gesamte Sortiment und die Geschichte der Waldviertler Käseproduzenten. An zahlreichen Verkostungsstationen kann man sich einen Überblick über die Genussvielfalt der handgefertigten Antipasti- und Käsespezialitäten verschaffen.

zVg

Das Restaurant Kaskuchl bietet die Möglichkeit Käse und regionale Köstlichkeiten zu genießen. Kinderspielzonen im Innen- und Außenbereich sowie ein Streichelzoo bieten den kleinen Gästen Spaß und Unterhaltung. Der Shop Waldviertler Schatzkammer führt nicht nur ein umfangreiches Sortiment der hauseigenen Produkte sondern auch regionale Schmankerl und Waldviertler Handwerksprodukte zum Genießen für zu Hause.