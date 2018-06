Die Kraft der Kräuter für Sie!.

Gesundheit für Körper und Seele — das kann man im Kräuterpfarrer-Zentrum in Karlstein an der Thaya tanken. So wie seine Vorgänger schöpft Kräuterpfarrer Benedikt, Prämonstratenser aus dem Waldviertler Stift Geras, heilkundliches Wissen aus der „Apotheke Gottes“. Für die langjährige rechte Hand des legendären Kräuterpfarrers Weidinger sind „Heilpflanzen da, um den Menschen zu helfen. Die Inhaltsstoffe sind gleichsam auf uns abgestimmt“.

Rat & Hilfe

Tausende Menschen wenden sich mit ihren Problemen an das Kräuterpfarrer-Zentrum. Die hier verwendeten Kräuter werden alle in Arzneiqualität gezogen. Ein in der Tradition der Kräuterpfarrer gut geschultes Team hilft, die zahlreichen Fragen kompetent und kostenlos zu beantworten – schriftlich, telefonisch und gerne auch persönlich.

Naturladen

Im Naturladen des Kräuterpfarrer-Zentrums duftet es herrlich — mehr als 700 Produkte beherbergt der Laden: Teemischungen, Kräuterschnäpse, Liköre, Salben und Öle — aus dem hauseigenen Kräuterhof nach den Rezepten der Kräuterpfarrer. Dazu Sortenhonige, Biosäfte, feine Geschenkideen und andere Naturschätze.

Kräutergarten

Ein besonderer Anziehungspunkt ist der Kräutergarten mit 200 Kräutern und Wildsträuchern — von Kräuterpfarrer Weidinger selbst geplant und angelegt, wird er heute liebevoll gepflegt. Im Kräuterstüberl genießen BesucherInnen g’schmackige vegetarische Küche mit Zutaten aus der Region.

Neu: Baumweg

Seit Juni ist Karlstein um eine Attraktion des Kräuterpfarrer-Zentrums reicher: Bei der Thayawiese findet man den „Baumweg“ — ein öffentlich zugänglicher Lehrpfad mit Gesundheitstipps und Hinweisen, was wir uns von den Bäumen abschauen können.

Mit dem Bus

Reisegruppen sind im Kräuterpfarrer-Zentrum herzlich willkommen! Gerne stellen wir ein individuelles Programm – von Führungen im Kräutergarten und durch die Weidinger-Gedenkausstellung bis zur Zubereitung eigener Kräutersalben zusammen.

Viele Produkte und Angebote finden Sie im Online-Laden: shop.kraeuterpfarrer.at

Drei Mal Jubiläum

zVg

Das Kräuterpfarrer-Zentrum in Karlstein feierte heuer ein gleich dreifaches Jubiläum: Der 2004 verstorbene berühmte Kräuterpfarrer Weidinger, der mit seinen Aktivitäten Millionen Menschen erreicht und bewegt hat, hätte heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert. Der Verein Freunde der Heilkräuter wurde vor 40 Jahren und das Kräuterpfarrer-Zentrum vor 20 Jahren gegründet.

Im Jubiläumsjahr gibt es zahlreiche Aktivitäten und Angebote. Mehr unter www.kraeuterpfarrer.at