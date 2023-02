Kulinarik und Erlebnis pur

Werbung

Wenn Sie Ihren Urlaub im schönen Waldviertel planen, so bieten wir, dirket im Zentrum Waidhofens und an der Radroute "Thayarunde", modern eingerichtete Nichtraucherzimmer mit eigenen Parkplatz für Ihre erholsamen Urlaubstage an.

Foto: privat

Nach einem erholsamen Schlaf in einem unserer Gästezimmer, starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstück in den Tag. Gerne beraten wir Sie über die unzähligen Ausflugsmöglichkeiten in unserer Region. Es führen zahlreiche Wander- & Radwege bei uns vorbei.

Foto: Shutterstock/Pressmaster

Unser Küche bietet ganztägig warme bodenständige Waldviertler Spezialitäten. Je nach Jahreszeit wird die Speisekarte der Natur angepasst. Ob Schwammerl, Kräuter, Gemüse, Wild, Gans´l, Fisch, usw. unserer Küche sind fast keine Grenzen gesetzt wenn´s um´s bodenständige geht. Wochentags bieten wir 2-3 Mittagsmenüs.

Im Sommer werden diese auch im ruhigen Gastgarten im schattigen Innenhof serviert.