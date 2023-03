Urlaub im preisgekrönten Theaterdorf

Werbung

Schwimmen im Herrensee, Golfen und Radfahren für Kinder und Eltern, Kulinarik im Dorfwirt

Abends mit den Kindern am Lagerfeuer Stockbrot backen, im Hochsommer die Sternschnuppen bestaunen oder untertags am fußläufig erreichbaren Golfplatz des GC Herrensee 18-Loch spielen. Beim Schrammel.Klang.Festival rund um den Herrensee von Bühne zu Bühne wandern und entspannt wunderbarer Musik in freier Natur lauschen. Beim Theaterfestival HIN & WEG an ungewöhnlichen Spielorten in und um Litschau unvergessliche Theatermomente erleben.

Foto: Stephan Mussil, Tom Merton

In den Ferien in einem Theaterworkshop die eigene Gestaltungskraft entdecken – das Theater- und Feriendorf Königsleitn bietet zahlreiche Möglichkeiten für Sport, Erholung, Festivalkultur und kreative Selbstentfaltung.

Klaus Hölzl im Dorfwirt Foto: Stephan Mussil, Tom Merton

Kulinarische Gaumenfreuden

Küchenchef Klaus Hölzl und sein ambitioniertes Team verwöhnen Sie im Restaurant „Dorfwirt“ mit regionalen und saisonalen Köstlichkeiten. An der gemütlichen Bar ein gutes Glas Wein, an lauen Sommerabenden den Seeblick von der großen Terrasse aus und Kulinarik in entspannter und gemütlicher Atmosphäre genießen – zu zweit oder als Familie … noch Wünsche?

Feiern & Bildung im MOMENT

Sie wollen für Ihr Unternehmen ein innovatives Team-Building gestalten? Sie möchten mit Kindern, Familie & Freunden ein besonderes Fest feiern? Seit letztem Jahr steht das große, vielseitig nutzbare Veranstaltungshaus MOMENT für Veranstaltungen aller Art bereit. Mit seiner hochwertigen technischen Ausstattung ist es auch für Theater- und Konzertproben der perfekte Ort für Bildung und Festkultur.

Die weitläufigen und flexiblen Räumlichkeiten halten Überraschendes bereit – den Fantasiedachboden, der sich höchster Beliebtheit bei Klein und Groß erfreut. Ein reichhaltiger Fundus mit über 17.000 Kostümen und Requisiten steht in dem großen und einzigartigen Zauberreich für Theaterkostümierungen zur Verfügung - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Foto: Stephan Mussil, Tom Merton

Verbringen Sie entspannt einige Tage in den gemütlichen Zimmern oder Appartements und machen sich mit E-Bikes auf Erkundungstour durchs ursprüngliche Waldviertel. Sport, Naturerlebnis, kulturelle und kulinarische Genüsse warten auf Sie!

Das Team des Theater- und Feriendorf Königsleitn freut sich auf Ihren Besuch!