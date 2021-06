Wer sich nach einer besonderen Auszeit mitten in der Waldviertler Natur sehnt, der ist beim Tee- und Gewürzspezialisten genau richtig. Wie gut es hier nach frischer Pfefferminze und sinnlichem Lavendel duftet.

Bei Betriebsführungen durch die SONNENTOR Kräuterhallen wartet ein spannender Einblick in die Herstellung der Bio-Tees und –Gewürze sowie die Unternehmensgeschichte. Im Geschäft entdecken Gäste nachhaltige Geschenkideen sowie die neue Gewürzmischstation, die zum Kreieren des eigenen Kräutersalzes einlädt.

Natur entdecken.

Wen es raus in die Natur zieht, erlebt die Vielfalt der Kräuter und Gewürze hautnah in den bunt blühenden Kräutergärten und entlang des Kräuterwanderweges. Am hauseigenen Bio-Bauernhof Frei-Hof nehmen sich Garten-Fans bei Spezialführungen wissenswerte Tipps rund um Selbstversorgung und Kreislaufwirtschaft mit.

Neben Garten-Elementen wie Hügelbeete, Trockenbiotope, Weidenzelte und Teiche wird man hier von munteren Hühnern und Enten begrüßt. Neu sind auch Audio-Touren für das selbstständige Kennenlernen von vielfältigen Pflanzen und Besonderheiten der Permakultur.

Spiel und Spaß.

Die Geheimnisse der Kräuter entdecken Familien auch bei der neuen Schatzsuche, im Bio-Bengelchen Garten und entlang vom Bio-Bengelchen Weg. Dort warten außerdem Sandbaustelle, Wasserspielplatz, Naschgärten und Naturwebrahmen auf Abenteuer-Fans.

Genuss und Gastlichkeit.

Das Bio-Gasthaus Leibspeis‘ verwöhnt mit österreichischer Küche, veganen und vegetarischen Gerichten unsere Sinne. 100% biologische, regionale und saisonale Zutaten stehen ganz oben am Menüplan.

Schlafen im Kräutergarten.

Die beiden gemütlichen Land-Lofts, namens Anna Apfelminze und Hans Hagebutte, laden zu einem einzigartigen Urlaubserlebnis mitten im Grünen ein. Gebaut aus 100% nachhaltigen Materialien schaffen die beiden Tiny Houses eine Umgebung zum Wohlfühlen und Energie tanken. Gemeinsames Kochen in der bunten Küche, gemütliche Stunden am Lagerfeuer und ein frisches Frühstück vor der Tür, so lässt sich der Urlaub richtig genießen.