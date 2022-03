Ein duftendes Kräutererlebnis

Bis 25. März 2022 macht unser Naturladen Winterpause.

Unser Beratungsteam erreichen Sie in dieser Zeit aber weiterhin am Kräutertelefon (Tel. 02844/7070, MO bis DO von 8 bis 16 Uhr u. FR von 8 bis 12 Uhr). Unsere Kräuterexperten beraten Sie gerne und senden Ihnen unsere Produkte zu.

Vorbestellung und Abholung ist ebenso möglich: Tel. 02844/7070, E-Mail: bestellung@kraeuterpfarrer.at

Am Samstag, 26. März öffnen wir den Naturladen mit der Veranstaltung „GESUND AUF OSTERN ZU“.

Das genaue Programm finden Sie auf: www.kraeuterpfarrer.at