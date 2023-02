Ein duftendes Kräutererlebnis

Werbung

Im Naturladen finden Sie ein reichhaltiges Angebot an Kräuterprodukten aus der hauseigenen Manufaktur wie Kräutertees, Liköre, Kosmetika und andere g’sunde Naturprodukte sowie nette Geschenkideen.

Ein Gang durch den Kräutergarten, Innehalten im Weidinger-Gedächtnis- und Leseraum, ein gemütliches Plauscherl bei Fruchtsäften, Tee oder Kaffee und einer Mehlspeise runden den Besuch ab. In der Tradition der Kräuterpfarrer ausgebildete Kräuterexperten beraten Sie gerne kompetent und persönlich. Ein Besuch lohnt sich allemal!

Im Schau- und Lehrgarten können Sie eine außergewöhnliche Vielfalt an Pflanzen und Heilkräutern entdecken. Im Kräuterpfarrer-Museum erfahren Sie Wissenswertes über die Persönlichkeit Hermann-Josef Weidinger und die Kräuterheilkunde.

Kräuterpfarrer Benedikt beschränkt sich nicht auf die Vermittlung heilkundlichen Wissens aus der „Apotheke Gottes“. Für ihn sind die Heilkräuter ein Zeichen für die Sympathie Gottes mit den Menschen, ein „Lächeln des Schöpfers“. : Foto: Margarete Jarmer

Herzliche Einladung zu Kräuterwanderungen, Kräuter-Workshops und div. Veranstaltungen: das aktuelle Jahresprogramm finden Sie auf unserer Homepage. Werden Sie Mitglied im Verein Freunde der Heilkräuter und nutzen Sie die Vereinsvorteile. Sie erhalten auch schriftliche und telefonische Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Kräuter.

Für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von € 25,00 bekommt jedes Mitglied vierteljährlich die Zeitschrift „Ringelblume“ mit Wissenswertem über Heilkräuter und Wohlbefinden zugesandt und darf sich über 5% Rabatt auf alle Einkäufe und Ermäßigungen bei Veranstaltungen freuen.

Es gibt auch Innovationen wie Freutees zum Verdünnen oder eine Hanf-Kräuterteemischung in Bioqualität in praktischen Pyramidenbeuteln für die einfache Zubereitung.

Die Kräuterprodukte können Sie am Kräutertelefon unter 02844/7070 oder ganz bequem im Webshop bestellen: www.kraeuterpfarrer.at