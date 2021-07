Die Landesgalerie Niederösterreich bietet mit ihrer neuen Ausstellung „Auf zu Neuem“ einen rasanten Parcours durch die österreichische Kunst des 20. Jahrhunderts. BesucherInnen dürfen sich auf Meisterwerke von Egon Schiele, Arik Brauer bis zu Eva Schlegel und vielen mehr freuen.

Das benachbarte Karikaturmuseum Krems feiert 2021 seinen 20.Geburtstag und zeigt in der Jubiläumsausstellung „Schätze aus 20 Jahren“ ein Best-Of politischer Karikaturen und Bildgeschichten.

Die Ausstellung „Embracing the Future“ in der Kunsthalle Krems entführt die BesucherInnen in die faszinierende Welt der Künstlerin Patricia Piccinini. Sie richtet ihren Blick auf unbekannte Lebensformen.

Ergänzend zum Ausstellungsprogramm tut sich diesen Sommer auch am Museumsplatz einiges: Kunst im öffentlichen Raum, Artist Talks und Mitmach-Aktionen für die ganze Familie laden zum Verweilen und Genießen ein.

Mehr Infos auf www.kunst meile.at/sommer-2021