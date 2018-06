Fernab von Verkehrslärm und Trubel versteckt sich im nördlichen Waldviertel die Liebnitzmühle. Die Liebnitzmühle steht für Natur pur, hier können Sie in Ruhe entspannen, die Vögel zwitschern hören und in die Thaya springen, um sich bei den heißen Temperaturen abzukühlen.

Die gemütlich eingerichteten Zimmer bieten die perfekte Atmosphäre Ihren Urlaub zu genießen. Aber auch Feste mit bis zu 120 Gästen, egal ob Geburtstag, Taufe, Firmenjubiläum, Weihnachtsfeier oder Hochzeit, darf man hier gebührend feiern. Auch Gruppen und Autobusse sind herzlich willkommen. Unser Küchenteam lässt keine Wünsche offen. Das Team komponiert gekonnt nationale sowie internationale Gericht mit heimischen Produkten.

Energie tanken am stärksten Energieplatz Europas! Auf der Hotelanlage befindet sich die Energiewelt SIRIUS mit Energiepyramide, Energiebrunnen, je einer Dusche mit Lourdes-Wasser und mit Nordenauer Stollenwasser sowie einem Moorbiotop in Eiform, um den Körper mit Lebensenergie wieder aufzuladen. Im hoteleigenen Wellnessbereich mit Indoorpool, Whirlpool, Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine können Sie entspannen und den Ausblick in die Natur genießen. Besitzer der Niederösterreich-Card profitieren von einem einmaligen Eintritt in die Energiewelt sowie in die Wohlfühlwelt.