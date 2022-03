Natürlich Lebensfreude...

Als Juwel im Thayatal, einmalig in die Natur eingebettet und als Ruhepol wird die Liebnitzmühle von unseren Gästen bezeichnet. Die modern eingerichteten Hotelzimmer laden Sie zum Entspannen ein. In lauen Sommernächten bieten unsere Balkonzimmer einen traumhaften Ausblick zur Thaya und in den Energiegarten.

Der Wellnessbereich lädt mit finnischer Blockhaussauna, Infrarotkabine, römischem Dampfbad, Innenpool und beheiztem Außenwhirlpool zum Entspannen ebenso ein wie die im Sommer beliebte Naturbadestelle im Staubereich der Thaya. Unser Ruhepol lädt auch zu vielen Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Kanufahren, Stand-up-paddle, Bogenschießen, Tischtennis und Speedminton ein.

Foto: Liebnitzmühle

Um einen Tag mit voller Lebensfreude ausklingen zu lassen, gibt es auch ein vielzähliges Massageangebot. An warmen Tagen ist auch eine Massage am Steg direkt auf der Thaya möglich. Die Sirius Energiewelt mit Highlights wie z.B. Pyramide und Chakrenweg unterstützt Ihren Organismus in Phasen der Aufladung und Regeneration - ein Paradies für Körper und Geist!

Das Restaurant mit seinen historischen Räumlichkeiten und dem malerischen Innenhof verwöhnt mit regionalen Zutaten aus Küche und Keller. Die Kreativität der Speisen wird nicht nur bei einem romantischen Candle Light Dinner geschätzt, auch für Ihre Veranstaltung werden wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Liebnitzmühle ist der Platz für Feiern, Seminare und Vorträge – technisch modern ausgestattet und rundum bestens verwöhnt.

Foto: Liebnitzmühle

Unsere Räumlichkeiten bieten Platz für bis zu 120 Personen. Gerne sorgen wir auch für ein Erstaunen bei geladenen Gästen mit einem Überraschungsfeuerwerk oder Sie können auch mit der ganzen Gruppe ein Floß bauen. Zahlreiche Rad- und Wanderwege führen Sie direkt von der Liebnitzmühle zu Ruinen, Burgen, Herstellern und Sehenswürdigkeiten. Hotelgäste, die die Thayarunde erkunden möchten, haben die Möglichkeit E-Bikes und normale Fahrräder auszuleihen.