Sommernächte in Eggenburg

Das Eggenburger Mondscheinkino geht bereits in die 27. Saison. Die Stadtmauer bei der Kanzlerturmwiese bildet dazu das traumhafte Ambiente für unvergessliche Kinoabende. Ab 20. Juli bis 13. August heißt es jeden Donnerstag bis Sonntag ab 21.00 Uhr: „Film ab“!

Das Freiluft Kino startet am 20. Juli mit „Griechenland“ in die erste Woche. Zu sehen sind unter anderem „Super Mario Bros.“ und „Die Schule der magischen Tiere 2“, sowie der mit 4 Oscars ausgezeichnete Film „Im Westen nichts Neues“. Auch „Avatar 2 – The Way of Water“ und „Love Machine 2“ stehen ebenfalls auf dem Programm. Mit Schmankerln aus der heimischen Gastronomie und Popcorn ist für einen perfekten Kinoabend gesorgt. Es gibt sogar spezielle Mondscheinkino-Liegestühle zu mieten!

Der zweite Publikumsmagnet, sind die Music Nights!

Sei dabei – bei den lauen Musiknächten in Eggenburg, Straning und Harmannsdorf. An sieben Abenden gibt es bei freiem Eintritt Musikgenuss vom Feinsten, gepaart mit gepflegter Kulinarik. Jedes Konzert wird bei einem anderen Gastronomiebetrieb veranstaltet. Die Termine finden wie gewohnt immer montags von 19 bis 23 Uhr statt. Übrigens: Die legendäre „Music Night“ feiert heuer bereits ihr 10-jähriges Jubiläum. Das Programm finden man unter www.eggenburg.at

Weitere Tipps für Eggenburg : Stadt-, Nacht- und Kellergassenführungen; Besuch des Krahuletz-Museums und der Gilli Ölmühle; Stadtmauerrundgang und -begehung; Rad- und Wanderwege; Freibad mit großer Liegewiese, sowie eine geheimnisvolle Rätseltour durch Eggenburg - „Kilian der Steinmetzgeselle“ nimmt die ganze Familie mit auf ein spannendes Abenteuer.