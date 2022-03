SommerZeit in Eggenburg!

Gaukler, Ritter und Akrobaten sind am 10. und 11. September 2022 wieder in der historischen Stadt Eggenburg zu Gast. Eggenburg reist in die Geschichte zurück und versetzt das Publikum in die Welt des Mittelalters.

Unter dem Motto "Kultisch, kaufmännisch, kriegerisch, Die Kelten" wird 2022 die Zeitreise ins Mittelalter – so es die Pandemie zulässt – wieder durchstarten und in alter Größe, also in der ganzen Altstadt Eggenburgs, die Leute verzaubern.

Die Gäste finden ihre Freude bei über 150 Programmpunkten von mittelalterlicher Musik, historischem Handwerk, spannenden Vorträgen und Straßenkunst vom Gaukler bis zum Schaukampf.

Liebevoll werden moderne Verkehrszeichen hinter Wappentafeln, Holzverschlägen oder Strohdekorationen versteckt, um das Fest innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern von Eggenburg so stimmig wie möglich zu gestalten.

www.mittelalter.co.at