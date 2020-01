Menschen, die ihre Gesundheit stärken möchten, sind im Moorheilbad Harbach bestens aufgehoben! Medizinische Kompetenz und moderne Behandlungsmethoden, die mit dem heilkräftigen Harbacher Hochmoor kombiniert werden, sind die Basis eines erfolgreichen Gesundheitsaufenthalts. Individuelle Programme sind ebenso möglich wie Pauschalangebote.

Die herzliche Betreuung der Mitarbeiter, der xunde Genuss und die schöne Waldviertler Landschaft leisten darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden!

Unsere Patienten und Gäste schätzen das einladende Ambiente im Haus und genießen die frisch gekochten Köstlichkeiten, die mit regionalen biologischen Produkten aus dem „Ökologischen Kreislauf Moorbad Harbach“ zubereitet werden. Auch in der Freizeit kommt keine Langeweile auf: Gäste haben die Möglichkeit am abwechslungsreichen Aktivprogramm teilzunehmen, im Fitnessraum oder am Ergometer zu trainieren oder sich ein gutes Buch auszuleihen. Weiters steht ein großzügiger Freizeitbereich mit Hallenbad, Saunalandschaft, Dampfbad und Ruheraum, sowie in den Sommermonaten ein Freibad zur Verfügung. Bestens beschilderte Wander-, Lauf- und Nordic-Walking-Strecken laden ein, die Waldviertler Landschaft zu erkunden.

Moorheilbad Harbach

Information & Buchung:

Moorheilbad Harbach

3970 Moorbad Harbach

02858/5255

info@moorheilbad-harbach.at

www.moorheilbad-harbach.at