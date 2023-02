Die Perle des Thayatals

Werbung

Raabs, die Perle des Thayatales, am Tor zum Nationalpark Thayatal, liegt in einer Talmulde am Zusammenfluss der Deutschen und der Mährischen Thaya, überragt von der Burg aus dem 11. Jahrhundert. Burgbesichtigung auf Anfrage unter der Tel.: 0677/62341226.

n den Schanigärten des malerischen Hauptplatzes können Sie entspannen und genießen.

Foto: Helmut Lackinger

Raabs bietet seinen Gästen Fischereimöglichkeiten in fünf Fischereirevieren, 80 km markierte Wanderwege, Radwege („Thayarunde“), Kanuwanderungen, Lama-Trekking, Fahrradverleih, Tennisplätze, Laufstrecken, Nordic-Walking sowie das Thayatal Vitalbad zum Entspannen und Energie tanken. Holen Sie sich die Rad- und Wanderkarte! Im JUFA Hotel Waldviertel in Raabs stehen eine Kegelbahn sowie eine Sporthalle zur Verfügung.

Gastlichkeit wird in Raabs großgeschrieben. Bodenständige Küche und die frische unverbrauchte Luft garantieren, dass der Urlaub zu einem Erlebnis wird, an das man sich gerne erinnert. Unsere Stammgäste beweisen, dass man auch immer wieder gerne herkommt.

Der Radweg "Thayarunde" bietet in Raabs einen tollen Ausblick auf das Schloss. Foto: Waldviertel Tourismus, Studio Kerschbaum

Den Zauber der Natur genießen

Einladende Wander- und Besichtigungsziele rund um Raabs sind: Ruine Kollmitz, Waldviertler Wurzelwelt, Grenzlandmuseum Raabs, Ortsmuseum Weikertschlag, die Pfarrkirche „Zu Maria Himmelfahrt auf dem Berge“ und der Lindenhof in Oberndorf bei Raabs. Die Räumlichkeiten bzw. die Außenanlagen des Lindenhofes können großteils für Veranstaltungen und Feiern gemietet werden. Bei Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Gemeindeamt.

Für Kunstinteressierte gibt es in der Galerie und im Raum für Kunst im Lindenhof von Mai bis Oktober Ausstellungen. Informieren Sie sich über aktuelle Veranstaltungen am Gemeindeamt, unter www.raabs-thaya.gv.at oder abonnieren Sie den Newsletter!

Die Ruine Kollmitz bei Raabs, eine der größten in Niederösterreich, ist immer einen Ausflug wert. Seit beinahe 50 Jahren bemüht sich der „Verein zur Erhaltung der Ruine Kollmitz“ um die Sicherung der Mauern. Beide Türme sind begehbar, die Schlüssel dazu und für das kleine Burgmuseum gibt es in der Jausenstation, in der Ruine Kollmitz.

Hier ist man auch um das leibliche Wohl der Gäste bemüht. Die Öffnungszeiten sind von Mai bis Oktober bei Schönwetter oder rechtzeitiger Voranmeldung unter der Tel.: 0664/4615881.

Informationen zur Ruine: www.ruine-kollmitz.at oder Tel.: 0664/8632001.