Die Perle des Thayatals

Raabs an der Thaya liegt in einer Talmulde am Zusammenfluss der Deutschen und Mährischen Thaya, Seehöhe 420 m. Die Stadt wird überragt von der mächtigen Burg aus dem 11. Jahrhundert mit großer geschichtlicher Vergangenheit.

Führungen in der Burg Raabs nur nach telefonischer Voranmeldung bei Herrn Liemberger, Tel: 0677/62341226.

Im „Lindenhof“ bieten der Raum für Kunst und die Galerie Lindenhof qualitätsvolle Kunstausstellungen. Infomationen: Franz Part, Tel: 0676/9017441.

Die Ruine Kollmitz liegt östlich von Raabs an der Thaya und ist eine der größten Ruinenanlagen in Österreich. An der schmalen Stelle des Umlaufberges befindet sich heute noch die sogenannte Böhmische Mauer. In der Ruine Kollmitz befindet sich auch eine Jausenstation, die bei Schönwetter von Mai bis Oktober geöffnet ist (Gruppen bitte anmelden). Jausenstation: Martina Rieder, Tel: 0664/4615881.

Für weitere Informationen über die Ruine Kollmitz sowie Führungen: Margit Auer, Tel: 0664/8632001, www.ruine-kollmitz.at.

Die Thaya ist bei günstigem Wasserstand unter Einhaltung des Natur- und Umweltschutzes mit Wanderkanus zu befahren. Sie paddeln mit dem Kanu durch das traumhafte Thayatal, erleben die Natur von ihrer schönsten Seite und einige Stromschnellen lassen diese Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Nähere Informationen dazu finden Sie unter: www.kanuwandern.at.

Entspannung finden Sie im Thayatal Vitalbad mit Saunalandschaft und Liegewiese am Thayaufer!