In der herrlichen Landschaft, fern von Industrie- und Verkehrslärm, hat der Urlaub in der Großgemeinde Raabs einen besonderen Reiz. Raabs bietet sich außerdem als idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zu zahlreichen historischen Orten im Waldviertel und in Südböhmen an. Gastlichkeit wird bei uns groß geschrieben! Gepflegte Zimmer, bodenständige Küche und die frische unverbrauchte Luft garantieren, dass der Urlaub zu einem Erlebnis wird, an das man sich gerne erinnert und unsere Stammgäste beweisen, dass man auch immer wieder gerne herkommt.

Neben der guten Gastronomie in Raabs bieten auch Heurigenbetriebe in Oberndorf bei Raabs sowie in Speisendorf ihre Schmankerln an.