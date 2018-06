Vom 31. August bis 2. September garantieren die Röschitzer Winzer Weingenuss auf höchstem Niveau in ihren schönen Winzerhöfen.

Brauchtumsabend am Freitag : Weinkönigin Julia I eröffnet um 18 Uhr das Winzerfest am Hauptplatz. Es folgt der Festzug in den alten Steinbruch. Die Marktmusik Timelkam spielt auf und die Volkstanzgruppe Rosenburg Mold tanzt beim traditionellen Aufstellen der Hiata-stange. Röschitzer Weine und Weinviertler Köstlichkeiten erfreuen kulinarisch.

Samstag und Sonntag heißt es „Hereinspaziert“: 12 Röschitzer Winzer öffnen ab 14 Uhr ihre gemütlichen Winzerhöfe.

Erleben Sie ein Wochenende voller Weinviertler Gastlichkeit! Nähere Informationen und Gästetaxi unter: www.roeschitz.at