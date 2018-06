Erleben Sie die Faszination der Falknerei an jedem Öffnungstag jeweils um 11 und 15 Uhr. Tauchen Sie mit einer persönlichen Führung durch die herrschaftlichen Wohnräume und die eindrucksvolle Waffensammlung in die Geschichte der Rosenburg ein oder besuchen Sie unsere Sonderausstellung „Gärten im Mittelalter“ , die einen facettenreichen Einblick in die Geschichte des Gartens gibt. Der gegenüberliegende Erlebnispark mit Bogenparcours und Waldkletterpark bietet das optimale Freizeitvergnügen für die ganze Familie.

Vom 28. Juni bis zum 5. August präsentiert die Sommernachtskomödie unter der Intendanz von Nina Blum „Monsieur Claude und seine Töchter“ (Tickets unter: www.sommernachtskomoedie.at).

Ein Pflichttermin für Mittelalter-Fans ist das große Ritterturnier auf der Rosenburg (29. 9. & 30. 9.).

Das Veranstaltungsjahr auf der Rosenburg beendet der Waldviertler Christkindlmarkt , der an drei Wochenenden stattfindet (24. & 25.11., 1. & 2., 8. & 9.12). Kulinarischen Genuss in einem besonderen Ambiente bieten die Schlossschenke Rosenburg und die Schlosstaverne ! Liebhaber von Themenabenden kommen hier bei den legendären Ritteressen im Gewölbesaal oder beim Crime-Dinner „Mord in 5 Gängen“ auf Ihre Kosten.

Neu: Tickets können jetzt auch über den Webshop erworben werden.

Mehr Infos unter: www.rosenburg.at