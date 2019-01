Falknerei erleben.

Auf Schloss Waldreichs werden die vielen Facetten der Falknerei den Besuchern näher gebracht. Für den Falkner ist ein Greifvogel Jagdgefährte, Freund und Wegbegleiter, denn Falknerei ist eine enge Mensch-Tier Beziehung! Falkner erklären bei den Freiflugvorführungen um 11 + 15 Uhr die Beizjagd, die Greifvogelkunde und die Lebensweise der Greifvögel. Ein Falknereimuseum erzählt viel Wissenswertes über die Geschichte der Falknerei und beim Volierenrundgang können die unterschiedlichsten Greifvogelarten (bspw. Falken, Steinadler, Mönchsgeier, Riesenseeadler) beobachtet werden. Sehenswert ist der in einem Waldstück angelegte Eulenpark mit zahlreichen europ. Eulenarten, welcher eine Ruhezone für den gestreßten Alltagsmenschen ist und dem Besucher einen Ort der Entspannung bietet.

Sonderveranstaltung: Kindersonntag am 16.6.2019

Kontakt / Öffnungszeiten

NÖ Falknerei- & Greifvogelzentrum Schloß Waldreichs

Geöffnet: 18. April – 13. Oktober 2019, 10 – 16.30 Uhr

Freiflugvorführungen um 11 und 15 Uhr

April + Okt: DO - SO, + an FT (Mo, Di, Mi Ruhetag)

Mai bis Sep: DI – SO, sowie an FT (Montag Ruhetag).

02988/20 060

Mail: waldreichs@greifvogelzentrum.at

www.greifvogelzentrum.at