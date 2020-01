Das Waldviertel in jeder Flasche .

Im Einklang mit der Natur ist die wichtigste Zutat für die Bierherstellung in der heute in fünfter Generation von Karl Theodor Trojan geleiteten Brauerei Schrems. Seit über 600 Jahren verspricht das Waldviertler Brauhandwerk in Schrems den Bierliebhabern mit verschiedenen Biersorten und Bierstilen innovative Braukunst.