Das Kunstmuseum und seine glücklichen Räume

Das Kunstmuseum Waldviertel feiert 2019 sein 10-jähriges Bestehen mit einem Ausstellungsthema, das sich seit Anbeginn wie ein roter Faden durch das Gesamtkonzept zieht: Die Beschäftigung mit „Glücklichen Räumen“. Gibt es sie und worin liegt das Geheimnis? „Um schöne Dinge zu schaffen, muss man glücklich sein“ haben die Museumsgründer Makis und Heide Warlamis von Anfang an als Motto über ihre Aktivitäten gestellt. Und so befasst sich die multimediale Schau anhand ausgewählter Beispiele aus dem Gesamtschaffen der beiden Künstler mit den Geheimnissen des Raumes und ihrem Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen. Auch bei der Gestaltung des Skulpturenparks war es vorrangig einen „freundlichen Raum“ zu schaffen, eine Harmonie zwischen der Natur, der Architektur und der Kunst. Erlebnisführungen, Vorträge, Veranstaltungen und Kreativ-Kurse des familienfreundlichen Museums ergänzen das Programm für Groß und Klein. Und der große IDEA Shop zählen seit Jahren zu den beliebtesten Treffpunkten in Schrems.

zVg

Hier kommt keine Langeweile auf! Das UnterWasserReich in Schrems lädt zu einer spannenden Sonderausstellung über den Fischotter ein, veranstaltet interessante Kinderprogramme, und lustige Feste für die ganze Familie, besonders im Sommer. Für die Kinder ist es ein tolles Erlebnis bei der Mikroskop-Liveshow die allerkleinsten Lebewesen im Wasser beobachten zu können.

NÖ Top Ausflugsziel UnterWasserReich Schrems. | Wolfgang Dolak

Viel Wissenswertes erfährt man auch in der Mikroskopier-Station beim Libellenlarven und Wasserflöhe Bestaunen sowie bei den Aquarien oder beim spielerischen Erforschen vom Nahrungsnetz und der Fischmaulscheibe. Im Wassergarten am Seerosenteich entspannen die Erwachsenen, während die Kleineren im Wasser-Erlebnis-Parcours ihre Geschicklichkeit testen. Mit den Seilfloßen geht es dann weiter zum Fischottergehege, wo man bei der Schaufütterung (täglich um 10.30, 13.30, 16 Uhr) alles über die wendigen Tiere erfahren kann. Dann heißt es auch: schlüpf rein in den Otterbau und sieh nach, wo Fischotter ihre Jungen aufziehen. Zu den großen Veranstaltungs-Highlights zählen das Sommer-Vollmond-Fest am 19.7. und das Naturparkfest am 10.8.

zVg

Anschließend geht es auf ins Schremser Hochmoor. Es ist das größte Moor Niederösterreichs. Ein Drittel dieser Fläche ist der Naturpark Hochmoor Schrems, der zum Naturpark des Jahres 2016 gewählt wurde.

Hochmoor Schrems und Himmelsleiter

Von der Himmelsleiter über die Weite des Hochmoores. | Sonja Eder

Drei malerische Wanderwege durch diese außergewöhnliche Landschaft erlauben Einblicke in eine seltene Tier- und Pflanzenwelt. Die 20m hohe Aussichtswarte Himmelsleiter ermöglicht einen weiten Blick über den Moor-Randwald und die glitzernde Wasserfläche der Torfwanne. Nach der Wanderung durch das Hochmoor lädt die Freizeitanlage Moorbad zu einem erfrischenden Bad ein (Eintritt frei!).

Vom Moorbad bis zur Schremser Bierbrauerei

Das Moorwasser dieses idyllisch gelegenen Naturbades kommt direkt aus dem Schremser Hochmoor. Großzügige Einrichtungen garantieren unbeschwerten Badespaß und laden zu sportlichen Aktivitäten. Die Baumhaus Lodge, das Wald4tler Hoftheater, die traditionsreiche Schremser Bierbrauereiund die hervorragenden Gastbetriebe runden die hohe Lebens- und Wohnqualität dieser außergewöhnlichen Stadt ab, die ebenso mit tollen Sportangeboten und perfekt ausgebautem Rad-, Wander- und Reitwegenetz punktet.

zVg

Informationen

STADTAMT SCHREMS

mit Wohnpark Info

3943 Schrems, Hauptplatz 19

02853 / 77454-0

gemeinde@schrems.at

www.schrems.at

KUNSTMUSEUM UND SKULPTURENPARK

geöffnet: 23. März - 12. Jänner

barrierefrei, allwettertauglich

3943 Schrems, Mühlgasse 7a

02853/72888

info@daskunstmuseum.at

www.daskunstmuseum.at

www.ideashop.at

UNTERWASSERREICH

geöffnet: 30. 03.- 27. 10.,

täglich 10 bis 17 h geöffnet,

barrierefrei, allwettertauglich

3943 Schrems,

Moorbadstraße 4

02853/76334

info@unterwasserreich.at

www.unterwasserreich.at