Kochkurse bei SONNENTOR

2022 wartet beim Tee- und Gewürzspezialisten wieder ein buntes Programm an neuen Themen-Kochkursen.

So holst du dir kreative Ideen in deine Küche und verbindest Spaß am Kochen mit regionalem Genuss. Themen wie meine Wildkräuter-Küche, Fastenwoche mit Smoothies oder O’zwickte – ein Powerfood von damals lassen dich mit saisonalen Zutaten, Kräutern und Gewürzen in neue Geschmackserlebnisse eintauchen. Teilnehmen kannst du ganz einfach von der eigenen Küche aus.

www.sonnentor.com/seminare