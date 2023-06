Sonne.Sole.Sommerspaß

Wasserspaß für Groß & Klein.

Beim Bad in einem der fünf Solebecken, die mit wohltuender Bad Ischler Heilsole angereichert sind, rückt der Alltag in weite Ferne. Der Strömungskanal, die Sole Relax Lagunen und viele weiteren plätschernde, sprudelnde Möglichkeiten laden die ganze Familie zum Abschalten ein. Ein eigenes Außen- und Innenbecken für die Kleinsten, die 65 Meter lange Erlebnis-Röhrenrutsche oder eine Kletterwand beim Sportbecken lassen das Herz aller Wasserratten höherschlagen. Wetterunabhängige Badefreuden sind garantiert!

Richtig Dampf ablassen.

Die Sole Felsen Sauna ist in ihrer Vielfalt weit und breit einzigartig. Neben FelsenHamam, Saunabar, Dampfgrotte, Infrarotkabine und jeweils drei Saunen im Innen- und im Außenbereich steht auch der Saunagarten mit seinen Liegewiesen offen. Diese befinden sich direkt am idyllischen Naturteich, in dem Sie sich nach dem Saunagang abkühlen und erfrischen können.

Tag und Nacht erholsam.

Am gemütlichsten geht ein Tag voller Entspannung und Action im stylischen Sole Felsen Hotel**** zu Ende. Nicht nur Familien genießen hier die einzigartige Wohlfühlatmosphäre und das kulinarische Rundum-Verwöhnprogramm. Zudem ist es auch der ideale Ausgangspunkt, um das ursprüngliche und mystische Waldviertel mit seiner unverwechselbaren Natur zu erkunden.

Kinderleicht sparen:

Mit den Sommer-Aktionen der Sole Felsen Welt sparen Familien jetzt bares Geld: Kinder bis 14 Jahre übernachten in ausgewählten Zimmern kostenlos, und für alle Tagesgäste unter 15 Jahren ist der Bad-Eintritt um 50 % ermäßigt. Details auf finden Sie unter: www.solefelsenwelt.at