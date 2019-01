Natur schmecken im Bio-Gasthaus Leibspeis‘

Genuss und Gastlichkeit – ganz in Bio. So lautet das Motto, dem sich das Bio-Gasthaus Leibspeis‘ verschrieben hat. Regionale und saisonale Zutaten stehen ganz oben am Menüplan und werden mit viel Liebe und kulinarischem Gespür zu kreativen Gaumenfreuden.

Neben österreichischen Klassikern wählt der Gast aus einem umfassenden veganen oder vegetarischen Speisenangebot. Für die nötige Würze sorgen klarerweise die Kräuter und Gewürze der Sonnentor Bauern und Partner.

Weiters erwartet Besucher ein buntes Programm an kulinarischen Veranstaltungen mit abwechslungsreichen Brunchterminen, Comedyabenden und Candle Light Dinners. Direkt angrenzend an die sonnige Terrasse des Gasthauses wartet auf kleine Abenteurer der Bio-Bengelchen Garten, mit Riesenhängematte, Sandbaustelle und Wasserspielplatz. www.sonnentor.com/leibspeis