SONNENTOR begeistert mit Kräutern und Gewürzen aus biologischer Landwirtschaft und bringt mit viel Liebe zum Detail und nach innovativen Rezepturen Jahr für Jahr neue Produkte und spannende Erlebnisse am Firmenstandort im Kräuterdorf Sprögnitz hervor.

Beeindruckend ist der Blick hinter die Kulissen des 2017 zum Top-Ausflugsziel gekürten SONNENTOR. Regelmäßig stattfindende Führungen durch die nach frischer Pfefferminze, orientalischem Kurkuma und würzigem Rosmarin duftenden Produktion zeigen die Entstehung der SONNENTOR Tees und Gewürze sowie die Entwicklung des Unternehmens. Kinderführungen, das Feiern von Kindergeburtstagen und Geo-Caching laden auf eine spannende Entdeckungsreise ein. Auf ein sinnliches Einkaufserlebnis dürfen sich Besucher auch im neuen Geschäft mit nachhaltigen Geschenkideen freuen. Vor der Haustüre freuen sich die natürlichen Heilbringer im Kräuterstreichelgarten und auf zahlreichen Kräuterwanderwegen rund ums Haus über Liebkosungen.

Wirtschaften im Kreislauf

Im Waldviertel ist das Zeichen eines freien und unabhängigen Bauern seit jeher das mit 24 Strahlen gekennzeichnete Sonnentor.

SONNENTOR will in der heutigen Zeit zeigen, dass auch unabhängig von chemischen Hilfsmitteln ein Bauernhof so geführt werden kann, dass man gut davon leben kann. Seit 2016 wird diese Idee am Frei-Hof umgesetzt und durch Seminare und Führungen gezeigt, wie Permakultur funktioniert.

Genuss und Gastlichkeit

So lautet das Motto, dem sich das Bio-Gasthaus Leibspeis‘ verschrieben hat. Man kennt die Lieferanten persönlich, die zumeist nicht weiter als 45 km entfernt wohnen und damit für regionale Qualität sorgen. Neben Klassikern der österreichischen Hausmannskost, wie z.B. Gulasch vom Waldviertler Blondvieh, wählt der Gast aus einem umfassenden veganen oder vegetarischen Speisenangebot. Direkt angrenzend an die sonnige Terrasse des Gasthauses wartet auf kleine Abenteurer der Bio-Bengelchen Garten mit Riesenhängematte, Sandbaustelle und Wasserspielplatz.

Schlafen im Kräutergarten

Besucher können jetzt auch über Nacht eine ganz besondere Auszeit bei SONNENTOR im Kräutergarten verbringen. Die SONNENTOR Land-Lofts, zwei gemütliche Wohnwägen, laden dazu ein, einfach mitten im Grünen zu entspannen, Urlaub zu machen, selbst Holz zu hacken und dabei die persönliche Energiebilanz zu verfolgen.

Seminare & Workshops

Das Seminar- und Veranstaltungsprogramm bringt viele nachhaltige Inspirationen und Ausgleich für Geist und Seele, ob beim Kochen mit dem Leibspeis‘ Küchenchef, beim Entdecken und Verarbeiten von duftenden Kräutern oder bei spannenden Geschichten von Johannes Gutmann.

Höhepunkte des Jahres

Besucher feiern beim Jubiläums-Kräuterfest am 15. August gemeinsam mit SONNENTOR 30 Jahre Gute Laune. Von 21. – 23. Dezember sorgt der SONNENTOR Adventmarkt für weihnachtlichen Glanz und Vorfreude.