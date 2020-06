Wer sich nach einer besonderen Auszeit mitten in der Waldviertler Natur sehnt, der ist beim Tee- und Gewürzspezialisten genau richtig. Wie gut es hier nach frischer Pfefferminze, orientalischem Kurkuma und sinnlichem Lavendel duftet.

Bei Betriebsführungen durch die SONNENTOR Kräuterhallen wartet ein spannender Einblick, wie die Bio-Tees und –Gewürze hergestellt werden und 1988 mit einem Marktstand alles begann. Im Geschäft begeben sich Gäste auf eine Sinnesreise und entdecken neue Produkte sowie nachhaltige Geschenkideen.

Natur entdecken.

Wen es raus in die Natur zieht, erlebt die Vielfalt der Kräuter und Gewürze hautnah in den bunt blühenden Kräutergärten und entlang des Kräuterwanderweges. Am hauseigenen Bio-Bauernhof Frei-Hof können sich Garten-Fans bei Führungen wissenswerte Tipps rund um Selbstversorgung sowie ein Leben im Kreislauf der Natur von den Permakultur-Experten mitnehmen. Neben duftenden Kräutern begrüßen einen hier fleißige Hühner und muntere Enten. Ein neuer Sinnesweg im Permakultur-Garten lädt zum Schmecken, Fühlen, Riechen und Entdecken ein.

Bei geführten Wanderungen zu den Themen Kräuter und Tee geht es mit den SONNENTOR Kräuterspezialistinnen auf einen Streifzug durch Wälder und Wiesen. Wissenswertes vom richtigen Sammeln bis zum Verkosten lässt einen in die Welt der Naturschätze eintauchen.

Genuss und Gastlichkeit gemeinsam erleben.

Das Bio-Gasthaus Leibspeis‘ verwöhnt mit österreichischer Küche, veganen und vegetarischen Gerichten unsere Sinne. 100% biologische, regionale und saisonale Zutaten stehen ganz oben am Menüplan, die mit viel Liebe zu kreativen Gaumenfreuden werden.

Übernachtungstipp: Schlafen im Kräutergarten. Eingebettet in den Permakultur-Garten des hauseigenen Bio-Bauernhofs laden die zwei gemütlichen Land-Lofts zu einer einzigartigen Auszeit ein. Gebaut aus 100% nachhaltigen Materialien schaffen die beiden Tiny Houses „Anna Apfelminze“ und „Hans Hagebutte“ eine Umgebung zum Wohlfühlen und Energie tanken. Eine bunt eingerichtete Küche lädt mit Tees und Gewürzen von SONNENTOR zum gemeinsamen Kochen ein.

Im großzügigen Wohn- und Schlafbereich warten gemütliche Stunden vor dem wärmenden Holzofen. Wer möchte, kann sogar den eigenen Energieverbrauch auf dem Tablet verfolgen. Mit einem frischen Frühstück vor der Tür und gemütlichen Abenden am Lagerfeuer, lässt sich der Urlaub richtig genießen.