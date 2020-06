Dieser neu geschaffene Rundwanderweg mit einer Länge von rd. 260 km verbindet 22 Gemeinden, 2 Regionen und 3 polit. Bezirke im Südlichen Waldviertel. In 13 teilweise fordernden Etappen, die man entweder am Stück, aber auch etappenweise gehen kann, bewältigt man die 260 km und 7100 Höhenmeter. Das Waldviertel möchte dabei Mut machen, sich auf die Reise durch eine wunderbare Landschaft zu machen und dabei auch sein eigenes Leben in 13 Etappen zu durchwandern. Man wandert in Form einer riesigen Achterschleife durch eine wunderbare, naturbelassene Landschaft. In 13 Lebensweg-Etappen kann man nicht nur durch das eigene Leben durchwandern, sondern sie führen den Wanderer auch zu bezaubernden Plätzen und Naturdenkmäler am Lebensweg, die mit Herzen gekennzeichnet sind. Man wandert am Lebensweg von Herz zu Herz mit Herz.

Dieter Juster hat in seinem TourenTAGEbuch nicht nur den Lebensweg sondern auch die Herzpunkte beschrieben. Im TourenTAGEbuch finden sich außerdem Beiträge, Kommentare bekannter Künstler und Autoren aus der Region, sowie eine genaue Beschreibung der einzelnen Etappen.

Wenn man sich auf die Reise am „Lebensweg“ macht, ist man gut beraten, nicht auf Trinkwasser und Jause zu vergessen. Nicht überall findet man die Möglichkeit einer Jausenstation. Man darf auch nicht überrascht sein, wenn man auf den einzelnen Etappen stundenlang niemand begegnet.

Erfahrung: Quartiere, wenn erforderlich, bereits vor Antritt der Lebensweg-Reise zu planen bzw. zu reservieren.

Das Tourismusbüro in Yspertal unterstützt gerne bei der Planung. Te.Nr.: 07415/6767-25,

Homepage: www.lebensweg.info