Urlaub und Kulturgenuss in Litschau

Radfahren, schwimmen, wandern

Abends mit den Kindern am Lagerfeuer Stockbrot backen oder im Hochsommer die Sternschnuppen bewundern. Beim Schrammel.Klang.Festival rund um den Herrensee von Bühne zu Bühne wandern und entspannt wunderbarer Musik in freier Natur lauschen. Beim Theaterfestival HIN & WEG an ungewöhnlichen Spielorten in und um Litschau unvergessliche Theatermomente erleben.

Im Herbst bei einem Theaterworkshop die eigene Gestaltungskraft entdecken – das Theater- und Feriendorf Königsleitn bietet zahlreiche Möglichkeiten für Sport, Entspannung, Festivalfeeling und Selbstentfaltung.

Foto: Hannah Ergott, Stephan Musil, Nicole Auer

Kulinarische Gaumenfreuden

Im neu eröffneten Restaurant Theater-Dorf-Wirt umsorgt Sie ein ambitioniertes Team mit köstlichen Kreationen. Steakspezialitäten, Fischgerichte, farbenprächtige vegane Gemüsevariationen – für alle gibt es ein Angebot. An der gemütlichen Bar genießt man ein gutes Glas Wein. An lauen Sommerabenden lockt die große Terrasse mit Blick bis zum Herrensee zu gemeinsamen Stunden.

Geburtstagsfeiern richtet der Theater-Dorf-Wirt ebenso liebevoll aus wie Firmentreffen, Betriebsausflüge oder niveauvolles Catering für kleine und große Gesellschaften.

Heiraten und schöne Feste feiern im MOMENT

Sie wollen Ihre Hochzeit stilvoll feiern? Mit ihrem großen Freundeskreis Ihren runden Geburtstag begehen? Für Ihr Unternehmen ein kreatives Team-Building gestalten?

Foto: Hannah Ergott, Stephan Musil, Nicole Auer

Ab 9. Mai steht das nagelneue, elegante Veranstaltungshaus MOMENT für große Veranstaltungen aller Art zur Verfügung. Auch für Theater- und Konzertproben ist das MOMENT mit seiner hochwertigen technischen Ausstattung perfekt gerüstet. Genießen

Sie entspannt einige Tage in den gemütlichen Zimmern oder Appartements und machen Sie sich mit E-Bikes auf Erkundungstour durchs wunderschöne Waldviertel. Sport, Naturerlebnis und kulinarische Genüsse warten auf Sie!

Foto: Hannah Ergott, Stephan Musil, Nicole Auer

Das Team des Theater- und Feriendorf Königsleitn freut sich auf Ihren Besuch.