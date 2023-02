Marktgemeinde Vitis ... im Zentrum des Waldviertels

Werbung

Die Lage am Schnittpunkt der Hauptverkehrsrouten B2 von Wien nach Gmünd, B36 nach Krems und St. Pölten sowie der Anbindung an die Franz-Josefs-Bahn macht Vitis zu einem Verkehrsknotenpunkt. Rund um Vitis breitet sich die vielfältige Waldviertler Landschaft aus.

Die Region hat von allem Etwas: die Weite der Felder, stille Teiche in denen sich die Wolken spiegeln, den festen Untergrund des Granits, auf ca. 520 Meter über dem Meeresspiegel die reine Luft des Waldviertler Hochlandes, Wälder und eine unverfälschte Flusslandschaft entlang der Thaya.

Viele Radwege rund um Vitis für die ganze Familie warten auf Sie! Vitis ist ebenfalls an den Thayatal-Radweg angebunden. Foto: zVg

Mit dem Fahrrad lässt sich Vitis und die kleinen Dörfer der Umgebung bestens erkunden. Keine allzu großen Höhendifferenzen und wenig befahrende Landstraßen und Feldwege sorgen für Vergnügen und sportliche Herausforderung in guter Ausgewogenheit. Vitis ist an die Thayatalrunde angebunden, ein Radweg der auf 111 Kilometer auf ehemaligen Bahntrassen Sehenswürdigkeiten und Natur im Grenzgebiet Österreich und Tschechien verbindet. Im Winter sind bei Schneelage Abschnitte des Radweges als Langlaufloipe gespurt.

Im Badeteich finden sie nach einer sportlichen Radtour eine Abkühlung bzw. lädt dieser zum Entspannen mit Freuden ein. Foto: zVg

Zahlreiche Kinderspielplätze sorgen für Spaß und Unterhaltung unserer kleinsten Bürger. Ein Tag am Teich ist ein Urlaub im Kleinen: Weidenbäume und Wiesen, Kiesstrand und Schilf säumen den Landschaftsteich bei Jetzles. Bei schlechtem Wetter braucht auf das Schwimmen nicht verzichtet zu werden, das Hallenbad von Vitis bietet zusätzlich Sauna und Massage.

Den passenden Abschluss findet die Tour in einem der authentischen Waldviertler Gasthäuser. Die regionale Küche kredenzt gerne „Schmankerl“, die als bodenständige Gerichte in traditionellen Gasthäusern ebenso wie in Haubenlokalen serviert werden. Die Zutaten dazu liefert die Umgebung – allen voran Erdäpfel und Käse, Fisch, Fleisch, Apfelsaft und Bier aus der Region.