... einfach Waldviertel!

… einfach Kraft tanken

Das historische Stadtzentrum lädt zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Vorbei an der barocken Stadtpfarrkirche, weiter zum markanten Rathaus bis hin zur historischen Stadtmauer sind die Wahrzeichen von Waidhofen zu bestaunen. In den liebevoll eingerichteten Museen ist die Geschichte der Stadt lebhaft und interessant aufbereitet. Nutzen Sie die Gelegenheit und nehmen Sie sich Zeit für eine Stadtführung, in der Sie Interessantes aus der Geschichte und Neuzeit erfahren aber auch versteckte und beschauliche Plätze von Waidhofen entdecken.

Ein einzigartiges Erlebnis ist die Waldrapp-Fütterung. In Waidhofen hat die vom Aussterben bedrohte Ibis-Art in der weltgrößten Waldrappvoliere ein Zuhause gefunden. Kraft tanken und zur Ruhe kommen können Sie an der „Großen Basilika“, einem mythischen Kraftplatz aus Granit-Findlingen.

… einfach aktiv sein

Wandern, Nordic Walking, Tennis, Schwimmen und Radfahren – Waidhofen ist aktiv! Erkunden Sie die unverwechselbare Natur des Waldviertels doch auf dem Fahrrad. Dem stillgelegten Bahnhof wurde als Ausgangspunkt des Radwegs „Thayarunde“ neues Leben eingehaucht. 111 km asphaltierter Radweg an der ehemaligen Bahntrasse laden grenzüberschreitend zum familienfreundlichen Genussradeln ein.

zVg

Im Sommer lädt das Freizeitzentrum zum Entspannen ein. Neben dem Bade- und Rutschvergnügen gibt es auch die Möglichkeit für Minigolf, Tischtennis, Pit-Pat und Beachvolleyball. Der direkt an der Thaya liegende Campingplatz Thayapark ist der ideale Ort zum Entspannen und Wohlfühlen inmitten der Natur. Der Fitness- und Geschicklichkeitsparcours Motorikpark© lädt Jung und Alt zur Bewegung an der frischen Luft ein und das kostenlos und für jedermann frei zugänglich. In der kalten Jahreszeit bietet sich der Schilift „Frauenstaffel“ in Ulrichschlag zum Skifahren an.

Nach Lust und Laune shoppen in angenehmer Atmosphäre – im Einkaufszentrum Thayapark steht einem Einkaufserlebnis auf 15.000 m² mit 25 Shops nichts im Wege. Die Geschäfte in der Innenstadt laden zum Flanieren ein.

… einfach Kultur entdecken

Die Stadt beeindruckt mit einer vielschichtigen Kulturszene und einem prall gefüllten Veranstaltungskalender. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe [KKKaba’Re] des Vereins Waidhofen.Sozial.Aktiv treten namhafte Kabarettisten auf. Österreichs nördlichstes Theater mit ganzjährigem Spielplan, das TAM (Theater an der Mauer), präsentiert laufend hochkarätige Eigenproduktionen und Gastspiele.

Das Lokal IGEL bietet ein interessantes Folk-, Jazz- und Bluesprogramm. Abgerundet wird dieses vom Internationalen Musikfest, das ein jährlicher Fixpunkt in der Musik- und Kulturszene ist. Ein Highlight ist der Warming-Up-Day am Donnerstag davor – hier verwandelt sich die Innenstadt zur musikalischen Bühne.

... einfach Kulinarik genießen

zVg

Erleben Sie genussvolle Momente mit der weit über die regionalen Grenzen bekannte Waldviertler Küche.

Zahlreiche Kaffeehäuser, Restaurants und Wirtshäuser servieren regionale süße wie pikante Schmankerl. Dazu zählen auch das Waidhofner Eis und die Waidhofner Schokolade. Der Waidhofner Eismeister und Konditor Wolfgang Schützner kreierte mit der Kombination „Milchcreme-Zwetschke“ das erfrischende Waidhofner Eis.

Die handgeschöpfte Waidhofner Schokolade ist eine Verschmelzung der typischen Waldviertler Produkte Erdäpfel und Graumohn, ummantelt mit feiner Zartbitterschokolade. Erhältlich ist dieser kulinarische Leckerbissen in der Thayataler Schokoladen-Manufaktur des Waidhofner Konditormeisters Andreas Müssauer.

... einfach Waldviertel!

zVg

Info und Kontakt

Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya

Bürgerservice

Hauptplatz 1

3830 Waidhofen a. d. Thaya

T: +43 (0) 2842/503-0

F: +43 (0) 2842/503-99

E: stadtamt@waidhofen-thaya.gv.at

www.waidhofen-thaya.at

Hier ist was los 2019!

Freitag, 5. April

NIK P. & Band 20.00 Uhr, Stadtsaal

Sonntag, 12. Mai

Radio-Frühschoppen - aufhOHRchen 2019

Donnerstag, 30. Mai bis Sonntag, 2. Juni

aufhOHRchen 2019 - 27. Niederösterreichisches Volkskulturfestival

Mittwoch, 19. Juni bis Samstag, 22. Juni

53. Waidhofner Rot Kreuz Volksfest am Volksfestgelände

Donnerstag, 27. Juni

Warming-Up-Day Waidhofner Innenstadt

Freitag, 28. Juni bis Sonntag, 30 Juni

40. Internationales Musikfest Volksfestgelände