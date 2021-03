... einfach aktiv!

Ob Wandern, Nordic Walking, Tennis, Schwimmen oder Radfahren - in Waidhofen finden Sie viele Möglichkeiten, sich aktiv zu betätigen. Gerade das Radfahren erfreut sich in den letzten Jahren wachsender Beliebtheit. Das Waldviertler Fahrradmekka Waidhofen lässt das Radfahrerherz höher schlagen. Erkunden Sie die unverwechselbare Natur des Waldviertels auf dem Fahrrad. Der ehemalige Bahnhof von Waidhofen ist Ausgangspunkt für den Radweg „Thayarunde“. 111 km asphaltierter Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse laden zum Genussradeln für die ganze Familie ein. Auch die neue Teiche-Radroute lädt zum Verweilen mit dem Fahrrad ein.

Zahlreiche Teiche befinden sich entlang der 58-Kilometer-Strecke der Teiche-Radroute. Im Freizeitzentrum gibt es neben dem Bade- und Rutschvergnügen auch die Möglichkeit für Minigolf, Tischtennis, Pit-Pat und Beachvolleyball. Der direkt an der Thaya liegende Campingplatz Thayapark ist der ideale Ort zum Entspannen und Wohlfühlen inmitten der Natur. Der Fitness- und Geschicklichkeitsparcours Motorikpark© regt Jung und Alt zur Bewegung an der frischen Luft an und das kostenlos und für jedermann frei zugänglich. Nach Lust und Laune einkaufen in angenehmer Atmosphäre, das ist im Einkaufszentrum Thayapark auf rund 15.350 m² mit mehr als 25 Shops möglich. Besuchen Sie auch die Geschäfte in der Innenstadt, diese eignen sich bestens zum Flanieren.



... einfach entdecken!

Das historische Stadtzentrum lädt zu gemütlichen Spaziergängen ein. Vorbei an der barocken Stadtpfarrkirche, weiter zum markanten Rathaus bis hin zur historischen Stadtmauer sind die Wahrzeichen von Waidhofen zu bestaunen. In einer Stadtführung erfahren Sie die Geschichte bis hin zur Neuzeit und es gibt auch versteckte und beschauliche Plätze zu entdecken. Die nördlichste Bezirkshauptstadt ist geschichtlich bereits lange Zeit verankert.

Die erste urkundliche Erwähnung fand im Jahr 1171 statt. Die Waldviertler Bezirkshauptstadt feiert damit heuer das 850-Jahr-Jubiläum. Das Stadtmuseum zeigt die Dauerausstellung „StadtGeschichte[n]“ und verschafft einen hochinteressanten und umfassenden Überblick über die Geschichte der Stadt. Zu sehen gibt es abgesehen davon das Waldviertler Webereimuseum und jährlich wechselnde Sonderausstellungen.

Am Hauptplatz, direkt gegenüber vom Rathaus, befindet sich die Kunst.Galerie.Waldviertel, die laufend Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Waldviertel präsentiert. Zum Kulturprogramm gehört auch das Clublokal „IGEL“, wo Konzerte auch von überregionalen Musikgrößen stattfinden.

Das Theater an der Mauer (TAM) bietet Theater-, Tanz- und Musikaufführungen. Das Internationale Musikfest und der Warming-Up-Day runden die Waidhofner Musik- und Kulturszene ab. Ein einzigartiges Erlebnis ist die Waldrapp-Fütterung. In Waidhofen hat die vom Aussterben bedrohte IbisArt in der weltgrößten Waldrappvoliere ein Zuhause gefunden.

