Waldviertel spüren

Waidhofen an der Thaya punktet durch ein kulturell vielfältiges Angebot sowie interessanten Plätzen und Einrichtungen. Die Bezirkshauptstadt im Waldviertel heißt alle herzlich willkommen, sei es für einen gemütlichen Tagesausflug oder ein erholsames Wochenende fernab des Alltagstrubels.

... einfach aktiv!

Ob Wandern, Nordic Walking, Tennis, Schwimmen oder Radfahren – in Waidhofen finden Sie viele Möglichkeiten, sich aktiv zu betätigen. Gerade das Radfahren erfreut sich in den letzten Jahren wachsender Beliebtheit. Mit ihrer unverwechselbaren Waldviertler Naturlandschaft bietet die Bezirkshauptstadt optimale Voraussetzungen für Fahrrad-Enthusiasten. Im Oktober 2022 erhielt Waidhofen an der Thaya die Zertifizierung zur Radhauptstadt.

Der Radweg „Thayarunde“ ist das Highlight unserer Region. Waidhofen ist der ideale Ausgangspunkt, um sich auf dem 111 Kilometer asphaltierten Radweg sportlich zu betätigen. Die ehemalige Bahntrasse sorgt für ein genussvolles Raderlebnis um mit der Familie zu Verweilen.

Foto: Florian Kainz

Anschließend ist ein ausgelassenes Badevergnügen in den Becken des Freizeitzentrums die optimale Abkühlung. Groß und Klein steht ein großes Angebot inner- und außerhalb des Wassers, wie beispielsweise die Wasserrutschen oder der Beachvolleyballplatz, zur Verfügung.

Für einen ruhigen Rückzugsort inmitten der Natur ist mit dem an der Thaya liegenden Campingplatz Thayapark gesorgt. Mit seinem rund 10.000 m² großen Areal bleiben keine Campingwünsche offen.

… einfach kulturell!

Das Stadtmuseum zeigt die Dauerausstellung „StadtGeschichte[n]“ und verschafft einen interessanten und umfassenden Überblick über die Geschichte der Stadt. Direkt am Hauptplatz findet man die Kunst.Galerie.Waldviertel, welche laufend Ausstellungen von Waldviertler KünstlerInnen präsentiert. Zu einem wahren Veranstaltungsmekka hat sich die Holz-Erlebnis-Welt AnnoLIGNUM entwickelt.

Das umfangreiche Kulturprogramm , auch internationaler Künstler, wird unter anderem im Clublokal „IGEL“ präsentiert. Das Theater an der Mauer (TAM) bietet Theater-, Tanz- und Musikaufführungen. Das Internationale Musikfest sowie der „Warming-Up Day“ runden die Waidhofner Musik- und Kulturszene ab.

... einfach erleben!

Ein besonderes Highlight ist das historische Stadtzentrum, welches regelmäßig als Veranstaltungsort herangezogen wird. Neben dieser Funktion lädt die Innenstadt auch zum Flanieren, Bummeln oder zu gemütlichen Spaziergängen ein. Vorbei an der barocken Stadtpfarrkirche, weiter zum markanten Rathaus bis hin zur historischen Stadtmauer sind die Wahrzeichen von Waidhofen zu bestaunen.

Foto: Florian Kainz

In den liebevoll eingerichteten Museen ist die Historie der Stadt lebhaft und spannend aufbereitet. Interessierte Personen lernen in einer Stadtführung außergewöhnliche Geschichten unserer Stadt kennen und können versteckte und beschauliche Plätze entdecken.

... einfach kulinarisch!

Wer auf der Suche nach genussvollen Waldviertler Köstlichkeiten ist, wird speziell in Waidhofen fündig. Dazu zählen das Waidhofner Eis, eine „Milchcreme-Zwetschke“-Kombination und die Waidhofner Schokolade. Die handgeschöpfte Waidhofner Schokolade ist eine Verschmelzung der typischen Waldviertler Produkte Erdäpfel und Graumohn, ummantelt mit feiner Zartbitterschokolade.

Verschiedene Restaurants, Gasthäuser und Pubs bieten eine Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten. Mit der Waldviertler Knödel, dem besonders in der Weihnachtszeit begehrten Waldviertler Karpfen und den süßen Speisen ist für jeden Gusto etwas dabei.

... einfach sehenswert!

Besuchen Sie Waidhofen und genießen Sie das Angebot im Herzen des Thayatals.