Ein bemerkenswertes Ausflugsziel ist die Gradieranlage. Die über Tannenreisig herabtropfende Sole nimmt aromatische Öle in sich auf. Die zerstäubenden Salztropfen gelangen in feinsten Partikeln in die Atemluft. Dies hat eine vermehrte Durchblutung der Oberfläche der Atemwege zur Folge.

Das Einatmen der salzhaltigen Luft wirkt nicht nur schleimlösend und reizlindernd, sondern nach medizinischen Erkenntnissen auch entzündungshemmend sowie vorbeugend und heilend bei chronischer Bronchitis und Nebenhöhlenentzündungen.

Der Dorfplatz in Waldenstein ist der Ausgangspunkt für den 16,9 km langen Kneipprundwanderweg, einer leichten Strecke, die auch für Kinderwägen und Mountainbiker geeignet ist. In ca. vier Stunden Gehzeit bietet dieser Weg, neben der körperlichen Ertüchtigung, Kneippstationen, wo besonders das Erlebnis „Wasser“ in Hand- und Wassertretbecken mit entsprechender Beschreibung erlebt werden kann. Waldenstein ist auch ein bekannter Wallfahrtsort mit einer wunderschönen Wallfahrtskirche. Den Mittelpunkt der Kirche bildet die Gnadenstatue „Maria mit der Hacke“. Ein Besuch bietet sich auch im angrenzenden Wallfahrts- und Gemeindemuseum an.

Das Sport- und Kulturzentrum mit Stüberl, Restaurant, Kultursaal mit Bühne, zwei Tennishallenplätzen und einer Squashbox rundet das vielfältige Angebot ab. Weiters kann man Tennis auch auf Freiplätzen spielen, Rad fahren, wandern, in Naturteichen schwimmen, sich auf dem Beachvolleyplatz austoben und auf naturnahen Kinderspielplätzen den Kindern Freude bereiten.

Neuer Champingplatz

Ein weiteres Hightlight ist der neue Champingplatz, der im Sommer 2017 eröffnet wurde. Nähere Informationen findet man auf der Homepage www.waldenstein.at oder direkt am Gemeindeamt unter 02855/478.