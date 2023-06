Aus Krisen lernen!

Das Herzstück des Veranstaltungsjahres der WALDVIERTEL AKADEMIE sind die Internationalen Sommergespräche: Vier Tage lang stehen Vorträge, Diskussionen, ein Poetry Slam und ein Literaturmatinee am Programm. Das heurige Thema ist der Optimismus, der rund um alle Krisen zeigt, was alles daraus gelernt werden kann. Der Bevölkerung wurde in den letzten Jahren sehr viel abverlangt. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und Klimakrise sind nur vier Schlagworte, die nicht nur in der vergangenen Zeit eine große Bedeutung hatten, sondern auch unsere Zukunft maßgeblich beeinflussen werden. Dies alles hat unser aller Leben beeinflusst und lässt die Menschen sorgenvoll auf die weitere Entwicklung dieser Welt blicken.

Durch diese vielen Krisen war die Menschheit gezwungen, sich mit Veränderungen auseinanderzusetzen. Trotz all dieser Herausforderungen und einer sich immer schneller drehenden Welt ist Optimismus das Gebot der Stunde. Neben vielen Expert*innen und prominenten Persönlichkeiten konnte für die offizielle Eröffnung auf Schloss Weitra der Molekularbiologe und Science Buster Martin Moder gewonnen werden. „Heuer haben wir uns etwas Besonderes überlegt und das Programm umgestaltet. Neben einem Poetry Slam gibt es heuer auch eine Literaturmatinee mit Paulus Hochgatterer“, so der Vorsitzende Thomas Arthaber.

Mehr Infos unter www.waldviertelakademie.at.