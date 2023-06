Waidhofner Freizeiterlebnis

Sie sind auf der Suche nach einem abwechslungsreichen Sommererlebnis?

Dann sind Sie in der Waldviertler Bezirkshauptstadt Waidhofen an der Thaya genau richtig. Egal ob ein Tagesausflug oder ein mehrtägiger Aufenthalt, in Waidhofen ist für jeden etwas dabei.

… einfach Vielfalt spüren!

Im Badebereich des Waidhofner Freizeitzentrums finden Sie neben dem Erlebnisbecken mit zwei Wasserrutschen, Bodenblubber, Strahldusche und einen Strömungskanal auch noch ein Sportbecken, welches mit einer Länge von 25m sowie einem Sprungbereich inklusive zwei Sprungtürme punktet. Die jüngsten Badegäste kommen im Kinderbecken mit Schlangenrutsche und Sonnensegel, Clowndusche sowie einer Sandspielfläche neben dem Becken nicht zu kurz. Außerhalb des Wassers sorgt ein breites Angebot an Aktivitäten für Abwechslung.

Neben Minigolf, PIT-PAT und Tischtennistischen stehen auch Beachplätze zur Verfügung, auf denen Volleyball gespielt werden kann.

… einfach Natur erleben!

Ob Wandern, Nordic Walking, Tennis oder Radfahren – in Waidhofen finden Sie viele Möglichkeiten, die Natur zu genießen. Im Vorjahr erhielt Waidhofen an der Thaya im Rahmen eines Festaktes die Zertifizierung zur Radhauptstadt 2022-2024. Mit seiner unverwechselbaren Natur bietet die Bezirkshauptstadt im Waldviertel optimale Voraussetzungen für Fahrrad-Enthusiasten. Waidhofen ist der ideale Ausgangspunkt für den Radweg „Thayarunde“. Auf 111 km asphaltierten Radweg ermöglicht die ehemalige Bahntrasse ein genussvolles Raderlebnis zum Verweilen. Die weltweit größte Waldrapp-Voliere ist ebenso einen Besuch wert wie die „Große Basilika“ – ein mystischer Kraftplatz.

… einfach Kulinarik schmecken!

In Waidhofens Innenstadt gibt es auch eine Reihe von hervorragenden Gelegenheiten, um kulinarischen Freuden zu frönen. Zu den besonderen Köstlichkeiten zählen unter anderen das Waidhofner Eis, die Waidhofner Schokolade und das Waidhofner Bier. Zahlreiche Kaffeehäuser, Restaurants und Wirtshäuser bieten ein vielfältiges Angebot und servieren regionale, süße wie pikante Schmankerl.