Weitra ist einer der schönsten Braustädte Österreichs und beherbergt interessante Betriebe. Einer davon ist die "Waldviertler Handwerksmanufaktur" der NÖ Trachtenexpertin Elfriede Maisetschläger. Bei einer Führung durch die Schneiderer erlebt man, wie Trachten entstehen.

Trachten mit Tradition ist unsere Leidenschaft

"Es ist uns nicht nur ein Anliegen sondern unsere Leidenschaft, die Tradition der Trachten im Entwerfen von neuen Modellen fortzuführen. Als geborene Waldviertler Bauernstochter bedeutet für mich das Tragen von Trachtenbekleidung, die Verbundenheit mit meinen Wurzeln zu zeigen!", so die Trachtenexpertin Maisetschläger. Deshalb ist es ihr besonders wichtig auf die Qualität der verschiedensten Materialien zu achten. Ihr Erfolg ist die Liebe zum Detail, denn bei der Herstellung von neuen Trachtenmodellen wird ganz selbstverständlich Kittelblech, Hansl, Biesen, Falten und vieles mehr verwendet. In Zusammenarbeit mit den verschiedenensten Regionen Österreichs, entstehen auf diese Weise viele besondere und authentische Dirndlmodelle, Sakkos, Jacken, Anzüge und Kombinationen, die durch die Farben, Muster und Symbole, wie auch Flaggen und Wappen, auf die jeweilige Gegend Bezug nehmen.

Trachtenexpertin Elfi Maisetschläger in ihrer Handwerks-manufaktur. | privat

Einkaufserlebnis in entspannter Atmosphäre

Ankommen und staunen! Genießen Sie die angenehme Atmosphäre in der Waldviertler Handwerksmanufaktur, in der Elfis Naturstube und im großen Trachtenoutlet in Weitra und entdecken Sie in Ruhe das große Trachtensortiment von 20 namhaften österreichischen Partnerfirmen. Das geschulte und erfahrene Team berät Sie gerne. Auch viele Aktionen warten auf Sie. Tipp: Unter www.maisi.at finden Sie einen Online-Shop!

Kontakt &Information

Waldviertler Handwerksmanufaktur

Rathausplatz 3-4, Weitra

Qualitätstrachten Elfi Maisetschläger, Gmünder Straße 201 (mit eigenem Busparkplatz)

Trachten-Outlet Wachau, Krems, Schwedengasse 2; Maisi's Trachtenoutlet in. St. Pölten, Traisenpark Top 50, Dr. Adolf-Schärf Straße 5

02856/3294, 02856/3221

office@maisi.at

www.maisi.at