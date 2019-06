In Zwettl wird seit mehr als 300 Jahren Bier hergestellt. Wie die Brauer Hopfen, Wasser und Malz hier zu schmackhaftem Bier verbinden wird beim Zwettler Brauerlebnis vorgeführt!

Das schönste Biererlebnis ist immer noch der erste Schluck … zum Ausklang nach dem Brauereirundgang geht’s in die Zwickl-Stube zur Bierverkostung.

Unsere Besucherarrangements

Brauerei Zwettler

Das Zwettler Brauerlebnis – Gruppenführungen

Zwei Stunden Zeit für eine interessante Führung durch die Welt der Braukultur? Unter kompetenter Führung erfahren Sie interessante Details und verkosten zum Abschluss zwei ausgewählte Biere aus unserem Sortiment (alternativ alkoholfreie Getränke) sowie das Braumalzweckerl.

NEU – die Zwettler Bierzeit

Unser neues Arrangement „Zwettler Bierzeit“ motiviert bierinteressierte Gäste zum Besuch der Brauerei am späten Nachmittag! Mit Fachführung, zwei Gläsern Zwettler Bier (je 0,3 L) oder alkoholfreien Getränken sowie dem schmackhaften Bierzeitweckerl. Eine Anmeldung ist erforderlich! Mit der NÖ-Card ist der Besuch der Zwettler Bierzeit einmal pro Jahr kostenfrei!

Fixtermine Zwettler Bierzeit: jeden Dienstag von 16 - 18 Uhr, zusätzlich März – Oktober jeden Mittwoch ebenfalls von 16 - 18 Uhr sowie Juni, Juli und August jeden Mittwoch von 13.30-15.30 Uhr.

Der Freitagabend-Dämmerschoppen

Lust auf einen bierigen Abend mit vielen Einblicken in die Braukunst und zahlreichen Kostproben in gemütlicher Atmosphäre? Jeden Freitag (außer Feiertag), um 18.30 Uhr, mit fachkundigem Brauereirundgang und anschließendem Aufenthalt in der Zwickl-Stube samt köstlichem Braumeisterbrot (bis max. 21.30 Uhr).

Achtung! Die Teilnahme an den Arrangements des Zwettler Brauerlebnisses ist nur bei rechtzeitiger Voranmeldung möglich! Sondertermine zu diesen und anderen Brauerlebnis-Besucherarrangements auf Anfrage!