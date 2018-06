Erleben sie den Sommer von seiner schönsten Seite und besuchen sie ganz entspannt Schloss Marchegg. Ob sie den Jungstörchen bei ihren ersten Flugversuchen beobachten oder lieber die kühlen Gemäuer vom Schloss erkunden möchten, Marchegg zeigt sich vielseitig!

Die March-Auen um Marchegg bieten Ruhe und idyllische Naturansichten. Ein besonderes Erlebnis ist auch eine Wanderung zur Marchegger Storchenwiese, wo man Meister Adebar antreffen kann. | Gemeinde

Ein ganz besonderes Ereignis anlässlich des 750. Geburtstages der Stadt Marchegg ist das Patroziniumsfest am 20 und 21 Juni zu Ehren unserer Stadtpatronin, der Hl. Margarethe. In einem feierlichen Rahmen erwarten wir den Bischof von Olmütz, der der Stadtpfarrkirche eine Reliquie überbringen wird. Am 3. August ab 18 Uhr begegnen Sie in einer nächtlichen Wanderung rund um die 750 Jahre alte Stadtmauer den Marchegger Legenden. Vor und nach dem ca 1,5-stündigen Rundgang steht der Keller des Heimatmuseums offen, wo Sie bestens mit Speis und Trank versorgt werden!