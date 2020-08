Retz: Baden im Park.

Gerade in Zeiten von Corona ist das Retzer Erlebnisbad eine echte Empfehlung: Es befindet sich in einer großzügigen Parkanlage, so dass für alle Besucherinnen und Besucher – selbst an heißen Tagen! – immer genug Platz (und Abstand) vorhanden ist. Große Liegewiesen und zahlreiche schattige Plätze unter alten Bäumen bieten Erholung pur.

Mehrere Becken laden zur Erfrischung ein – darunter ein 25-Meter-Sportbecken, ein Erlebnisbecken und ein eigenes Becken für Kleinkinder.

Die Gäste schätzen vor allem, dass das Wasser wenig chloriert ist und nicht allzu sehr aufgeheizt wird. Die Betreiber sind zudem stolz darauf, dass sämtliche Becken mit Granderwasser befüllt sind.

Zusätzlich bietet das Erlebnisbad eine Wasserrutsche für Groß und Klein, einen Beachvolleyballplatz und die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen.

zVg Freibad Retz

Insgesamt ein sehr schönes, gepflegtes Bad, in dem auf die Einhaltung der Regeln (kein Springen ins Wasser, richtige Position beim Rutschen …) großer Wert gelegt wird.

Einziges Manko: Das Bad schließt bereits um 19 Uhr!

2070 Retz, Wallstraße 13

Eintritt: Erwachsene: 6 Euro; Kinder bis 14 Jahre: 3,50 Euro

EVN Ladestation: 2070 Retz, Wallstraße 15